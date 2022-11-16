Захарова назвала фото с привязыванием людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото привязанных к столбам людей в Херсоне шокировали, это является чудовищным актом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Чудовищный акт этого линчевания людей - привязывание к столбам, он шокировал мир… Причем не дикарями, а людьми, которые называют себя цивилизованными", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, в прошедшую субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позже в своем Телеграм-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство AP опубликовало фото из Херсона, где изображены два человека, которые привязаны к столбам. Агентство отметило, что так эти граждане были наказаны за предположительное сотрудничество с властями России.

Ранее британцы назвали бесчеловечной ситуацию в Херсоне, где к столбам привязали людей.