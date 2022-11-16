Представлен национальный рейтинг научно-технологического развития Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели совместное заседание комиссий по научно-технологическому развитию и Государственного совета по науке, на котором впервые представили национальный рейтинг научно-технологического развития российских регионов за 2021 год.

Сформировать рейтинг ранее поручил президент России Владимир Путин.

Главной целью национального рейтинга Чернышенко назвал то, что таким образом можно стимулировать регионы страны «изменять подходы к формированию научно-технологической среды, используя его интегральные показатели».

«Уверен, он станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на местах и понимания направлений, которые необходимо усилить», - заявил вице-премьер.

33 разных показателя рейтинга были сгруппированы по трем блокам, среди которых органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса, а также среда для работы исследователей. Все эти показатели рассчитывались на основе данных Роспатента, Росстата, Министерства промышленности и торговли, а также отчетов Федерального казначейства, которые смотрели за исполнением региональных и местных бюджетов, а также данных субъектов и институтов развития.

В топ-10 рейтинга научно-технологического развития вошли:

1. Москва,

2. Санкт-Петербург,

3. Томская область,

4. Республика Башкортостан,

5. Республика Татарстан,

6. Новосибирская область,

7. Свердловская область,

8. Ульяновская область,

9. Московская область,

10. Нижегородская область.