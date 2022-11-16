Россияне назвали направления саморазвития, которые прокачивают в свободное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне рассказали свое отношение к различным программам саморазвития. 89% опрошенных признаются, что стараются проводить свободное время с пользой. А половина респондентов отмечают, что от этого зависят их самооценка и уверенность в себе.

Треть полагают, что саморазвитие позволяет быстрее адаптироваться к изменениям в их профессии. А 24% людей развивают свои навыки, чтобы открыть для себя новые карьерные возможности.

При этом, когда выдается свободное время, 38% участников опроса признаются, что стараются не думать о работе, а направлять энергию на творческие дела.

Но есть те, кто предпочитает в это время развивать логику и критическое мышление – таких 26%.

Кстати, занятия в свободное время различаются в зависимости от дела, которым занимается человек, пишет Life.

Представители фитнеса и бьюти-индустрии предпочитают проводить свободное время в творчестве (таких 52%).

Те, кто трудится в нише онлайн-продаж и управления персоналом, на досуге штудируют сферу клиентского тайм-менеджмента (по 49%). А специалисты по консалтингу налегают на развитие логики и критического мышления (49%). Юристы же пытаются "прокачаться" в навыке ведения переговоров (40%).

Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Работа" и онлайн-университета Skypro. Ответили на вопросы более 10 тысяч со всей страны.

Ранее, более трех тысяч жителей России рассказали, где бы хотели провести грядущую зиму. Своими мыслями они поделились с сервисом «Работа.ру». 40% россиян хотели бы иметь возможность уехать в другой город на зиму. Самым популярным местом респонденты выбрали Сочи, пишет ФАН.

А успешно пройти собеседование и устроиться на желанную работу может помочь грамотная самопрезентация. О главных ее правилах «Известиям» рассказал эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов.