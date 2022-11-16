Британка Дебенхэм заявила, что беженка с Украины обвинила ее в “рабстве” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Британии заявила, что пережила настоящий кошмар после того, как ее обвинила в “рабстве” беженка с Украины, об этом Ханна Дебенхэм рассказала изданию The Daily Mail.

Как пояснила таблоиду британка, она нашла беженку на одном из сайтов, который рекламирует услуги украинских помощниц по хозяйству. Но позже украинка заявила на нее в полицию и обвинила в том, что она "была использована в качестве рабыни и няни для детей под видом схемы для украинских беженцев".

"Она заявила, что была привлечена к принудительному труду, говорила, что ее заставляли убирать дом и обеспечивать полный уход за детьми. Все это было абсолютным враньем", - уточнила британка.

Только через два месяца Дебенхэм сообщили, что дело в ее отношении полиция прекратила из-за отсутствия доказательств. За этот период времени британке пришлось пережить, в частности, длительный допрос в полиции, а карьера была поставлена под угрозу.

Ранее сайт KP.RU писал, что европейцы устали содержать украинских беженцев. Также стало известно, что сотни украинских беженцев остались в Англии без жилья.