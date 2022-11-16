Медведев заявил, что упавшая в Польше ракета повышает вероятность мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что произошедшие с падением ракеты на территорию Польши говорит о том, что западные силы своей гибридной войной с Россией повышают вероятность начала мировой войны.

«История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», - написал зампредседателя Совбеза РФ на своей странице в Twitter .

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября, появилось сообщение о том, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши подтвердили заявление о гибели двоих человек в результате взрыва.

Как сообщал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ заявил, что никаких ударов около границы Польши не наносилось. «Опубликованные по горячим следам снимки обломков ракет в Пшеводуве не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», - сказали ранее в российском военном ведомстве.