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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:51

Партнер «Макдоналдс» уйдет с российского рынка

РБК: логистический партнер «Макдоналдс» Havi Logistics уйдет с российского рынка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Партнер «Макдоналдс» уйдет с российского рынка. Фото: havi

Партнер «Макдоналдс» уйдет с российского рынка. Фото: havi

Специализирующаяся на логистике продуктов питания Havi Logistics собираете покинуть российский рынок, поэтому теперь ищет, кому передать свой бизнес в стране. Об этом передает РБК со ссылкой на источники.

Как заявил источник издания, одним из вариантов может стать передача активов российскому менеджменту. Компания известна как логистический партнер «Макдоналдс», однако не просто снабжает сеть продовольствием, но и поставляет полный спектр услуг, среди которых есть маркетинг, бизнес-аналитику, услуги по упаковке, а также анализ спроса и предложения.

Компания Havi Logistics работает более чем в 45 странах, сотрудничая при этом со многими известными брендами, такими как IKEA. В России их представительство было основано в 2003 году ООО «Рулог». Выручка в 2021 году составила 70 млрд рублей, а чистая прибыль - 13 млн рублей.

Напомним, после ухода «Макдоналдс» с российского рынка в России появился бренд «Вкусно - и точка».