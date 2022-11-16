Захарова назвала выступление Зеленского на саммите G20 “абсурдистикой”

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в семь раз превысило по длительности речь других членов организации, а то, что он говорил, является абсурдистикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Про то, что в этом выступлении было, мне даже говорить не хочется, потому что это какая-то абсурдистика... Просто для вашего понимания: прийти туда, куда не звали… и дальше навязывать всем свою болезненную точку зрения", - отметила дипломат.

Ранее в своих комментариях читатели Daily Express подвергли резкой критике предложение президента Зеленского по решению украинского конфликта, которое он высказал на саммите “Большой двадцатки”.

Напомним, в ходе своего выступления на саммите G20 по видеосвязи Владимир Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. Инициативы президента Украины по достижению мира в стране, в частности, включают радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.