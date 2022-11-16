The Economist раскрыл вариант использования США своих союзников

США делают основную ставку на сеть своих союзников Фото: REUTERS

США в своей политике на международной арене делают основную ставку на своих союзников, но такой принцип может привести к новому противостоянию блоков, как и во время холодной войны, об этом сообщает журналист Антон Ла Гуардиа в статье издания The Economist.

По утверждению автора, в следующем 2023 году США будут объединять своих разных партнеров в Европе, Азии и на глобальном Юге.

"Для Байдена это часть глобального состязания демократий и автократий. Происходящее можно также воспринимать как возрождение старых геополитических представлений о содержании евразийского "сердца" путем контроля "периферии", в данном случае с помощью полосы союзников, простирающейся от Японии до Великобритании", — уточняет журналист.

Отмечено, что создание из союзников единого геополитического фронта будет не просто.

Автор публикации выделяет некоторые уязвимости в сети партнерств США.

"Тайвань меньше всех интегрирован в американскую сеть официальных альянсов. Есть пробелы с Индией. Она стала ближе к США, но все еще остается приверженной давней традиции неприсоединения к блокам и поддерживает крепкие военные связи с Россией. Но самая большая слабость — отсутствие общей торговой стратегии, которая позволила бы связать сильнее американских друзей и побудить их к "френдшорингу", то есть к переносу уязвимых цепочек поставок из Китая в более дружественные страны", — сообщает Гуардиа.

При этом планам США угрожают альянсы и объединения во главе с Россией и Китаем.

Журналист подчеркивает, что во многих странах присутствуют опасения, что "соперничество крупных держав приведёт к холодной войне".