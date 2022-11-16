Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия народов, проживающих в России, выступает неизменным и ключевым приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В нашей стране в течение веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей… И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия… сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур – в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов", - отмечается в приветственной телеграмме участникам, гостям и организаторам конференции "Россия: единство и многообразие", опубликованной на портале Кремля.

Ранее российский лидер назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Путин отметил, что семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность в России вышли на первый план, страна всегда будет защищать эти ценности.

Также ранее Владимир Путин назвал приоритетом России улучшение качества жизни в селах. Президент призвал сделать более престижными профессии, связанные с сельским хозяйством.