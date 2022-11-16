Российским делегатам отказали в визах на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве

Российским парламентариям отказались в выдаче визы для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая должна состоятся в Варшаве на следующей неделе - 24-26 ноября. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.

Как заявил зампред комитета Совфеда, в ответе главы польской делегации было «сказано, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве ... допуск упомянутых лиц к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной».

Джабаров отметил, что подобное решение нарушает Тбилисскую декларацию ПА ОБСЕ 2016 года, которая говорит о том, что государства-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны предоставить беспрепятственный доступ к участию во всех мероприятиях данной организации.