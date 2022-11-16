Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 16 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины сегодня, 16 ноября, об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Согласно информации на карте, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал на востоке Украины. В течение 10 минут тревогу объявили во всех регионах.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.