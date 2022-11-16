В Одессе сообщили о нескольких взрывах после объявленной воздушной тревоги

В Одессе сообщили о нескольких взрывах после объявленной воздушной тревоге Фото: REUTERS

Украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе в среду, 16 ноября.

«В Одессе раздался взрыв! Об этом сообщают корреспонденты Общественного телевидения. Ждем официальной информации», - пишет издание УНИАН в Telegram.

Ранее утром в среду, 16 ноября, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Изначально сигнал прозвучал в восточной части страны, а через десять минут - и в других украинских регионах.

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября, власти украинских городов сообщали о взрывах. Заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко сказал о повреждении примерно 15 энергетических объектов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об аварийных отключениях электроэнергии, произошедших во многих украинских городах и районах. Как он уточнил, без электричества оставались примерно 10 млн человек. Позже глава Львовской области сообщил о повреждении трех объектов критической инфраструктуры в регионе.