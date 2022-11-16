TAC: элита США спровоцировала конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политическая элита США ответственна за конфликт на Украине, поскольку она потратила десятилетия, угрожая и провоцируя Россию расширением НАТО, написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл-младший в колонке для издания The American Conservative.

Как напомнил эксперт, в течение почти 30 лет американская элита продвигала альянс к территории России, что включало конфликты в Сербии в 1999-м году и смену режима на Украине в 2014-м году.

"Это… перечень намеренного вмешательства США в дела суверенных государств по соседству с Россией с целью навредить ей и спровоцировать ее… Они знали, что русские отреагируют так, как они отреагировали. Что американские политики надеялись получить?" - резюмировал обозреватель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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