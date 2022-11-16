Минобороны России: обломки упавших в Польше ракет - элементы С-300 воздушных сил Украины

Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фото обломков, обнаруженных в Пшеводуве, однозначно идентифицированы специалистами оборонно-промышленного комплекса РФ как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две якобы "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.

В результате происшествия погибли два человека.

При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные не наносили никаких ударов по целям возле украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности к данному инциденту Москвы являются провокацией.

Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.