Бирюков: На юге Москвы стартовал второй этап капремонта Тульской эстакады

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил о старте второго этапа капитального ремонта Тульской эстакады. Напомним, сооружение находится на юге города. Его начали приводить в порядок в конце июня. Во время первого этапа обновили участок от Автозаводского моста до Малой Тульской улицы.

«На нем заменили защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы дорожного полотна, уложили асфальт и нанесли разметку», - рассказал Бирюков.

По его словам, в подмостовом пространстве отремонтировали и восстановили поверхности пролетных строений. Кроме того, установили новые системы водоотведения.

Теперь специалисты проведут такие же работы во время второго этапа на участке от Малой Тульской улицы до 4-го Рощинского проезда. Сейчас здесь демонтируют асфальтобетонное покрытие и защитный слой гидроизоляции. На этом отрезке ограничили скорость движения машин. Везде появились ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки. На проезжей части нанесли временную разметку.

Напомним, за последнее десятилетие каждый городской мост прошел различные виды ремонта.

«Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов», - подчеркнул Бирюков.