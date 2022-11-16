Глава департамента МИД Кабулов сообщил, что Россия требует от США разблокировать афганские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия решительно требует от Соединенных Штатов разблокировать замороженные афганские финансовые активы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы решительно требуем от США и их союзников безоговорочной разблокировки национальных финансовых активов Афганистана…", - сказал Кабулов в ходе открытия заседания "московского формата" по Афганистану.

Страна должна самостоятельно реализовать свое законное право на проведение финансово-экономической политики, подчеркнул дипломат.

Напомним, в феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ о блокировке хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов ЦБ Афганистана. Предполагалось, что половину этих денег в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганцев после соответствующего судебного решения.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин на совместной встрече лидеров ОДКБ и ШОС заявил, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны к торговле наркотиками и оружием. В связи с этим, он поддержал созыва донорской конференции под эгидой ООН, на которой планируется обсудить возможные меры поддержки.