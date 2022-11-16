В Москве настала зима: на неделе синоптики прогнозируют сугробы до 20 см Фото: REUTERS

Синоптики прогнозируют в Москве снегопад, который накроет столицу сугробами высотой до 20 см к 20 ноября 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"До конца недели снегопады продолжатся и будут только усиливаться, из-за чего вырастут настоящие зимние сугробы - к воскресенью снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 см, а это норма конца декабря. Зима наступает...", - заявляет Тишковец.

Сейчас Москву покрывает 5 см снега, согласно данным метеостанции ВДНХ. По словам сотрудника "Фобос", такие показатели характерны для начала декабря. Вместе с тем сообщается о гололеде в некоторых районах столицы. Коммунальные службы уже начали работы по уборке снежных завалов.

В начале ноября 2022 года главное управление МЧС предупреждало жителей и гостей Москвы, что ожидается гололед, а на дорогах - гололедица.