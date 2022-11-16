Бывшему режиссеру "Ералаша" Белостоцкому вдвое снизили срок пребывания по обвинению в педофилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд принял решение снизить срок наказания бывшему режиссеру, сценаристу и постановщику «Ералаша» Илье Белостоцкому с 14 до 6,5 лет тюремного заключения, переквалифицировав обвинение с педофилии на развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев. Обвинение переквалифицировано на часть 2 статьи 135 УК РФ», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе суда.

На стадии следствия бывшего режиссера обвиняла в развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Позже ему вменили действия сексуального характера с применением насилия, что подразумевает тюремное заключение от 12 до 20 лет.

В середине июля 2022 года Солнцевский суд Москвы приговорил Белостоцкому к 14 годам колонии строгого режима, однако Мосгорсуд вернул первоначальное обвинение, на фоне чего был сокращен срок.