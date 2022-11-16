Кости пропавшего 17-летнего подростка нашли в лесу в Карелии

В СК завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Останки 17-летнего подростка, пропавшего два года назад, нашли в Костомукше. Последний раз его видели около заправки. То, что парень приходил туда, стало известно после просмотра записи с камер видеонаблюдения. А в километре от АЗС потом нашли кости подростка. О судьбе ребенка ничего было не известно с 7 мая 2020 года.

- Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело по статье «убийство». Но при этом сами следователи считают, что в произошедшем нет никакой криминальной составляющей. С правоохранителями не согласны родители пропавшего парня, - пишет «КарелИнформ».

По словам родителей подростка, волонтеры несколько раз осматривали место, где потом нашли кости их сына. Добровольцы просто не могли пройти мимо трупа, если бы он там был. А когда на земле лежал снег, пройти туда было просто невозможно.

Сейчас следователи ищут предполагаемого свидетеля: кроме самого пропавшего парня, на записи с камер видно мужчину в черной одежде.