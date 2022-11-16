Президент Литвы поддержал установку систем ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 16 ноября, заявил, что Вильнюс поддерживает идею установки систем противовоздушной обороны (ПВО) на польско-украинской границе, а также всем восточном фланге Североатлантическом альянсе.

Как заявил латвийский лидер, президент Польши Анджей Дуда заявил ему, что Варшава обратится по вопросу активации четвертой статьи договора альянса.

«Вне всякого сомнения, Литва поддержит эту позицию и Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной, однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО», - заявил президент Литвы.

Науседа отметил, что на заседании глав стран Североатлантического альянса в Мадриде несколько месяцев назад одним из пунктов итогового документа стало размещение средств противовоздушной обороны на восточном фланге блока. По его словам, инцидент с падением ракеты на польскую территорию с «актуальностью заставляет думать о том, чтобы как можно быстрее осуществить этот принцип».