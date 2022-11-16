Песков назвал безосновательной русофобскую кампанию на Западе вокруг падения ракет в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с падением ракет в Польше стала причиной необоснованной русофобских настроений в ряде стран.

«В целом по вчерашней ситуации можно и нужно сказать следующее. Первое: мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных», - заявил представитель Кремля, отметив, что речь шла высокопоставленных представителях, которые делали заявления, не имея при этом представления о произошедшем.

Как отметил Песков, польские власти могли изначально сообщить, что на территории республики упали обломки ракеты от комплекса С-300, после чего все специалисты поняли бы, что это была не российская ракета.

Напомним, ранее Минобороны РФ прокомментировало падение ракеты на территории Польше, отметив, что высокоточные удары наносились на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы, а также заявили о том, что обломки ракеты были однозначно идентифицированы российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).