В МВД России заявили, что граждан страны по рождению никто не лишит гражданства РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заверил, что граждане России по рождению не могут быть лишены гражданства. Лишение допускается исключительно на добровольной основе. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.

"Прекращение гражданства для граждан, которые получили его по рождению, допускается только в добровольном порядке. Никто из родившихся в РФ граждан не может быть лишен гражданства, кроме как в добровольном порядке", - подчеркнул он.

Напомним, в Госдуму поступила поправка, в которой предлагается аннулировать приобретенное российское гражданство за распространение дискредитирующей информации о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.

Уточняется, что соответствующая поправка расширяет список преступлений, которые были указаны в 24-й статье принятого в первом чтении проекте закона о гражданстве России.