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НовостиВ мире16 ноября 2022 10:19

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию

По итогам саммита G20 одобрена совместное коммюнике
Сергей ГАПЧУК
По итогам саммита G20 одобрена совместное коммюнике

По итогам саммита G20 одобрена совместное коммюнике

Фото: REUTERS

Лидеры стран «Большой двадцатки» по итогам саммита в Индонезии одобрили декларацию, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Как отмечается, большинство стран G20 «резко осуждает войну на Украине», но при этом среди них присутствуют «другие мнения по поводу этой ситуации».

В коммюнике указывается, что конфликт на Украине «обострил существующие проблемы мировой экономики». Также в документе говорится о недопустимости «применения или угроза применения ядерного оружия».

В декларации подчеркивается важность и дается высокая оценка зерновой сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией и указывается на «необходимость всеобъемлющей, своевременной и последовательной реализации» этого соглашения.

16 ноября заключительный день саммита G20 в Индонезии.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров заявлял журналистам, были попытки западных стран политизировать декларацию и пытались протащить формулировки, осуждающие действия РФ от имени всей «двадцатки». Россия эти попытки заблокировала.