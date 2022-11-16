Песков прокомментировал возможность продления зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продолжается обсуждение продления зерновой сделки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на данный момент идет напряженная работа и конструктивные контакты с ООН,

«Что касается шансов на продление, работа продолжается. Достаточно напряженная работа», - заявил представитель Кремля, комментируя сделанное ранее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о хороших перспективах продления сделки.

Песков указал на важность снятия ограничений на поставки продукции России на зарубежные рынки. «Интенсивно работают эксперты, проводятся контакты с ООН достаточно конструктивные», - заявил он, призвав дождаться «оставшиеся дни, чтобы понять результат».

Напомним, сегодня, 16 ноября, президент Турции заявил, что на данный момент из украинских портов в рамках зерновой сделки вывезено примерно 11 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Турецкий лидер также сообщил, что планирует после саммита «Большой двадцатки» обсудить данную сделку с российским коллегой Владимиром Путиным, а также рассчитывает на ее продление на год.