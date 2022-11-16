В Минобороны Бельгии считают взрывы в Польше работой украинских ПВО

Министр обороны Бельгии Людивин Дедонер заявила, что взрыв в Польше мог быть результатом работы ПВО Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Бельгии Людивин Дедонер в социальной сети заявила о том, что взрыв в Польше мог быть результатом работы ПВО Украины.

«Согласно актуальной информации, удары в Польше могли стать результатом (работы) украинских систем ПВО. В Польше могли упасть фрагменты российских ракет и ракет украинских ПВО», - написала Дедонер.

При этом она подчеркнула, что «это должно быть подтверждено после проведения анализа».

Напомним, во вторник 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали у населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной

В Министерстве обороны России заявили, что российские средства поражения не наносили ударов по каким-либо целям, находящимся вблизи украинско-польской границы.

Кроме того, президент США Джо Байден назвал низкой вероятность того, что ракеты были запущены с территории России