В Минобороны Бельгии считают взрывы в Польше работой украинских ПВО

Министр обороны Бельгии Людивин Дедонер заявила, что взрыв в Польше мог быть результатом работы ПВО Украины
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Министр обороны Бельгии Людивин Дедонер в социальной сети заявила о том, что взрыв в Польше мог быть результатом работы ПВО Украины.
«Согласно актуальной информации, удары в Польше могли стать результатом (работы) украинских систем ПВО. В Польше могли упасть фрагменты российских ракет и ракет украинских ПВО», - написала Дедонер.
При этом она подчеркнула, что «это должно быть подтверждено после проведения анализа».
Напомним, во вторник 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали у населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной
В Министерстве обороны России заявили, что российские средства поражения не наносили ударов по каким-либо целям, находящимся вблизи украинско-польской границы.
Кроме того, президент США Джо Байден назвал низкой вероятность того, что ракеты были запущены с территории России