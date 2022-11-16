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НовостиПолитика16 ноября 2022 10:46

ВКС России получили партию новейших Су-34

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВКС России получили партию новейших Су-34

ВКС России получили партию новейших Су-34

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические силы России (ВКС) до конца 2022-го года получат очередные самолеты, которые сейчас находятся в производстве, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. Также там уточнили, что ВСУ уже получили партию новейших Су-34.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы выпустили и направили Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины... До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые в настоящее время находятся в производстве", - уточнил Слюсарь.

Также он добавил, что ОАК продолжит выполнение всех взятых на себя обязательства по обеспечению ВС России необходимой авиационной техникой.

Ранее сообщалось, что ВКС России используют истребители Су-57 в ходе специальной военной операции на территории Украины. Как уточнял источник ТАСС, применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение.

Также ранее стало известно, что ВКС России получили партию новых Су-35С из Комсомольска-на-Амуре. Боевые машины способны способны перехватывать воздушные цели и выполнять сложные маневры.