В Кремле заявили, что Путин не намерен поздравлять Байдена с 80-летием Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября 2022 года. По словам официального представителя Кремля, Путин в свой юбилей 70 лет не получил поздравлений от главы Штатов 7 октября 2022 года.

"Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о планах поздравлять Байдена.

Напомним, 7 октября 2022 года, российские пользователи Instagram, запрещенного в России и принадлежащего признанной в РФ экстремистской корпорации Meta, "затроллили" американского президента Байдена.

В одном из постов на официальной странице Белого дома, который опубликован 7 октября, россияне начали писать в комментариях поздравления с юбилеем, обращенные к Путину. В них они желали политику здоровья и долгих лет жизни, а также выражали слова благодарности за Россию.