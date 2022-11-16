Губернатор Василий Орлов: Программа переселения людей из аварийного жилья активно реализуется по всей Амурской области

Губернатор Василий Орлов посетил стройплощадку домов, строящихся по программе переселения нацпроекта «Жильё и городская среда». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области по программе переселения нацпроекта «Жильё и городская среда» строится 22 многоквартирных дома. В новые квартиры из аварийного жилья переедут жители городов и поселков по всему региону, сообщил глава Приамурья Василий Орлов. Губернатор 16 ноября побывал на стройплощадке двух новых домов в Сковородине. Пятиэтажки располагаются по соседству, на улице Сурнина, 5 и 5 «Б». Для переселенцев в них предназначены 74 квартиры. Оба дома – в финальной степени готовности.

«Во всех квартирах новоселов сделают чистовой ремонт, а придомовые территории оборудуют детскими и спортивными площадками. Люди получат комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой, - рассказал Василий Орлов. - Программа переселения активно реализуется по всей области, в некоторых территориях в ее рамках дома строят. По три дома возводятся в Благовещенске, Сковородине и Свободном, по два дома – в Сковородинском, Октябрьском и Благовещенском районах, по одному в Бурейском округе и Серышевском районе, и сразу пять домов строят в Соловьевске».

Программа переселения нацпроекта «Жильё и городская среда» реализуется в 23 муниципальных образованиях Амурской области. Из них в десяти муниципалитетах новые квартиры уже получили все амурчане, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Новоселье отметили жители Райчихинска, Прогресса, Белогорского, Ивановского и Ромненского муниципальных округов, а также Константиновского, Мазановского, Тамбовского, Селемджинского и Шимановского районов.