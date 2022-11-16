Вологда стала «Городом трудовой доблести»

Почетное звание Вологде присвоили «за значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, за проявленный при этом массовый трудовой героизм».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своих соцсетях поздравил всех вологжан с этим значимым для города событием.

«Вологда - город-труженик, который достоин этого звания, потому что в годы Великой Отечественной войны все население города работало ради Победы. Достижения были колоссальные и грандиозные: город принял более 3 миллионов эвакуированных, более 1 миллиона раненых, направил на фронт сотни тысяч тонн продукции военного назначения», - сказал Кувшинников в видеообращении по итогам заседания оргкомитета, которое разместил в своем телеграм-канале.

Несмотря на то, что Вологда в годы Великой Отечественной войны считалась тылом, жители города и всей Вологодской области сполна испытали на себе все тяготы войны. Вологжане шли добровольцами на фронт, предприятия в кратчайшие сроки перешли на выпуск продукции военного назначения. Так, вагоноремонтный завод восстановил для фронта 1200 паровозов и 1000 вагонов, труженицы швейной фабрики шили обмундирование для бойцов. Помимо этого, город стал большим госпитальным центром, в нем было развернуто порядка 60 госпиталей.