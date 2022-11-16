Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 10:54

Вологда стала «Городом трудовой доблести»

Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин по итогам заседания оргкомитета «Победа» под председательством Президента России
Кирилл НИФАНОВ

Почетное звание Вологде присвоили «за значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, за проявленный при этом массовый трудовой героизм».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своих соцсетях поздравил всех вологжан с этим значимым для города событием.

«Вологда - город-труженик, который достоин этого звания, потому что в годы Великой Отечественной войны все население города работало ради Победы. Достижения были колоссальные и грандиозные: город принял более 3 миллионов эвакуированных, более 1 миллиона раненых, направил на фронт сотни тысяч тонн продукции военного назначения», - сказал Кувшинников в видеообращении по итогам заседания оргкомитета, которое разместил в своем телеграм-канале.

Несмотря на то, что Вологда в годы Великой Отечественной войны считалась тылом, жители города и всей Вологодской области сполна испытали на себе все тяготы войны. Вологжане шли добровольцами на фронт, предприятия в кратчайшие сроки перешли на выпуск продукции военного назначения. Так, вагоноремонтный завод восстановил для фронта 1200 паровозов и 1000 вагонов, труженицы швейной фабрики шили обмундирование для бойцов. Помимо этого, город стал большим госпитальным центром, в нем было развернуто порядка 60 госпиталей.