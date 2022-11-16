Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева пропала без вести

Екатерина Губарева, фото: соцсети

Павел Губарев сообщил о пропаже своей супруги - заместителя главы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой.

"Вчера около 16.30 моя супруга Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться врио губернатора региона Владимиру Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока не принесли результата", - написал Губарев в своем Телеграм-канале.

Ранее власти Херсонской области заявили, что украинские военные будут отброшены из занятых ими сел.

Напомним, в прошедшую субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позже в своем Телеграм-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство AP опубликовало фото из Херсона, где изображены два человека, которые привязаны к столбам. Агентство отметило, что так эти граждане были наказаны за предположительное сотрудничество с властями России. При этом британцы назвали бесчеловечной ситуацию в Херсоне, где к столбам привязали людей.