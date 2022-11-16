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НовостиВ мире16 ноября 2022 11:06

Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер около берегов Омана

Сообщается, что нефтяной танкер связан с израильским миллиардером
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер около берегов Омана

Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер около берегов Омана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нефтяной танкер Pacific Zircon около побережья Омана подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Министерства обороны в одной из ближневосточных стран

Уточняется, что атака произошла вечером в минувший вторник, 15 ноября. Как передает источник агентства, нефтяной танкер связан с израильским миллиардером Иданом Офером. Атаковавший беспилотник был оснащен взрывчаткой.

«Нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, был атакован беспилотником с бомбой у побережья Омана на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном», - сказано в материале.

Ответственность за произошедшие нападение пока никто не взял.

Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании заявил, что знает о произошедшей атаке и на данный момент расследует расследуется.