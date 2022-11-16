Президент Польши признал высокую вероятность того, что упавшая в республике ракета принадлежала ПВО Украины Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в днем ранее, 15 ноября, в республике ракета принадлежала системе противоракетной обороны (ПВО) Украины, а также отсутствие доказательств того, что упавшая ракета была выпущена российскими военными

По его словам, ничто не указывает на то, что данная атака была направлена конкретно на Польшу. По его словам, скорее всего, в данном случае речь идет о ракете советского производства, которая была «произведена в 70-е годы, типа С-300».

«Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши», - заявил польский лидер, отметив, что предварительный осмотр места инцидента говорит о том, что «не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты».

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября две ракеты упали в Люблинском воеводстве в населенной местности Пшеводув, расположенном на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши сообщили о гибели двоих человек в результате инцидента.