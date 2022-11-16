Макрон заявил, что в данный момент нельзя определить виновных в падении ракет на территории Польши Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент невозможно установить ответственных за инцидент с падением ракет на территории Польши. Он призвал не делать поспешных выводов и провести основательное расследование. Об этом он заявил по итогам саммита G20 на Бали во время пресс-конференции.

"Сегодня обстоятельства пока не позволяют установить источник запуска этих ракет, поэтому я буду крайне осторожен. Сейчас ведутся первые расследования, начатые США. Необходимо сохранять крайнюю осторожность. Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании, в прямой кооперации с Польшей, чтобы прояснить все детали произошедшего", - сказал Макрон.

Напомним, две ракеты упали на территории Польши, сообщила радиостанция ZET 15 ноября 2022 года. Поясняется, что инцидент случился на границе с Украиной. В результате падения погибло два человека.

При этом МИД Польши сделал заявление, в котором говорится о падении на территорию Люблинского воеводства ракеты российского производства во вторник 15 ноября 2022 года.