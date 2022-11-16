Захарова в шутку предложила привлечь бывшего премьера Британии Терезу Мэй к расследованию ЧП с ракетой в Польше

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила привлечь бывшего премьера Британии Терезу Мэй к расследованию инцидента с ракетой в Польше.

Дипломат процитировала слова французского лидера Эммануэля Макрона, что сейчас не представляется возможным установить ответственных за инцидент с ракетой на территории Польши.

"А с подрывом газопроводов СП1 и СП2… как дела обстоят, господин Эммануэль? Более возможно или еще менее возможно установить ответственных? Терезы Мэй просто в настоящее время нет. Она быстро устанавливала виновных, мне помнится. Кстати, она сейчас не очень занята…”, - пошутила дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.