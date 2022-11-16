СовФед освободил от НДФЛ и страховых взносов материальную помощь мобилизованным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил закон, освобождающий материальную помощь мобилизованным и некоторым других лицам от налога на доходы физических лиц.

«От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей», - говорится в документе.

Также не будет облагаться НДС, а расходы организации, связанные с этим, будут учтены при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы, освобождены от НДФЛ.

В документе говорится, что не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами безотчетные суммы в пределах 700 рублей в день по командировкам на «территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры». Суточные по указанным командировкам не облагаются НДФЛ также.