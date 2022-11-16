Германия и партнеры по НАТО отказались от идеи бесполетной зоны на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин и партнеры по Североатлантическому альянсу, как и прежде, не рассматривают идею введения бесполетной зоны на Украине. Такое заявление сделали в кабмине ФРГ в среду, 16 ноября.

Как уточнили в немецком правительстве отметили, бесполетная зона может привести к эскалации конфликта. В Бундестаге отметили, что в Североатлантический альянс планирует обсудить вопрос усиления военной поддержки Украины после падения ракеты на территории Польши.

«Создание запретной для полетов зоны на Украине таит в себе риск эскалации конфликта», - заявили в немецком кабмине.

Ранее утром в среду, 16 ноября, лидеры стран «Большой семерки» (G7) и нескольких стран НАТО провели экстренную встречу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Как заявил президент США Джо Байден по итогам встречи, предварительная информация оспаривает сообщения, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России, уточнив, что такое маловероятно с точки зрения траектории.