Минобороны РФ заявило о массированном ударе по системе управления Украины 15 ноября 2022 года

Минобороны РФ заявило о массированном российской армии ударе по системе управления Украины 15 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Вооруженные силы (ВС) России в минувший вторник, 15 ноября, нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, а также связанным с ней объектам энергетики. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил.

Как заявил официальный представитель российского военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары были нанесены из высокоточного оружия большой дальности. «Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», - заявил он, отметив также, что объекты в самом Киеве во время ракетного удара поражены не были.

Кроме того, как писал сайт KP.RY, в Министерстве обороны РФ также прокомментировали падение ракеты на территории Польше, отметив, что российскими военными удары наносились на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы, а также указали на то, что обломки упавший на территории республики ракеты были идентифицированы как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).