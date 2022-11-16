Над Бали в дни саммита G20 распылили около 29 тонн соли

В дни саммита G20 в небе над островом Бали распылили около 29 тонн соли для улучшения погоды Фото: REUTERS

В небе над островом Бали для улучшения погоды в дни проведения саммита «Большой двадцатки» было распылено около 29 тонн соли, об этом сообщили в издании Tempo.co ссылкой на данные в Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

«Это является частью сценария, который подготовлен на случай экстремальных погодных условий во время саммита G20», — пояснил глава агентства Двикорита Карнавати журналистам.

Карнавати дополнил, что до 16 ноября самолеты произвели не менее 28 вылетов и при этом распылили около 29 тонн соли над островом.

Со слов главы агентства, помощь в операции оказывали ВВС Индонезии и министерство транспорта.

Как пояснил Карнавати, рассеивание соли производилось, чтобы конденсация происходила быстрее и дождь выпадал до того, «как дождевые облака достигнут места проведения саммита G20».