Путин заявил, что автомобили должны стать более доступными для россиян

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки жителями РФ в нынешних условиях, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством сегодня, 16 ноября.

"И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства… добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях”, - сказал глава государства.

Также Путин поддержал предложение Минпромторга РФ распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе, мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.

Также стало известно, что до конца ноября 2022 года в Москве заработает завод" Москвич".

Кроме этого, глава государства отметил, что автомобили должны стать доступными для россиян. Напомним, ранее руководитель минпромторга РФ Денис Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных и мобилизованных.

Ранее сообщалось, что в России возобновили программу льготного автокредитования. Отмечалось, что правительство направит на эти цели 10,2 млрд рублей. Отмечалось, что, в частности, есть программа для медицинских работников, которые заняты в государственной системе здравоохранения, и, с 2022 года, работников государственных и муниципальных образовательных организаций.