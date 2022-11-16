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НовостиПолитика16 ноября 2022 12:04

Россия ввела санкции в отношении 52 основных политических деятелей Ирландии

В «черный список» были включены премьер-министр Ирландии, министры, сенаторы и депутаты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД России ввел санкции против 52 ключевых политических деятелей Ирландии

МИД России ввел санкции против 52 ключевых политических деятелей Ирландии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ сообщило о введение санкционных ограничений в отношении 52 представителей руководства и политических деятелей Ирландии.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве такое действия были приняты в ответ на антироссийский курс ирландского правительства, «которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны».

В «черный список» были включены премьер-министр Ирландии Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель нижней палаты парламента Шон О'Форил, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, глава Министерства иностранных дел и Министерства обороны Саймон Ковени, а также некоторые сенаторы и депутаты нижней палаты парламента.

«В отношении наших других мер будем ориентироваться на позицию Дублина», - отметили в министерстве.