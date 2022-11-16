В Мурманской области в 2022 году отремонтировано четверть тысячи километров линий электропередачи

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«Надежность электроснабжения – принципиально важный вопрос в любое время, особенно сейчас, с учетом реализации проекта развития Мурманского транспортного узла, роста объема промышленного производства в регионе. Наша задача – чтобы и в производстве, в экономике, и у наших потребителей было обеспечено бесперебойное электроснабжение, а если инциденты будут возникать, чтобы они устранялись максимально оперативно, с минимальными рисками», – потребовал Андрей Чибис.

Артем Пидник рассказал главе региона, что в текущем году сетевая компания отремонтировала на территории области 250 километров ЛЭП и 30 трансформаторных подстанций, а также заменила свыше 9 тысяч изоляторов. Таким образом, ремонтная программа выполнена в полном объеме.

«Мы понимаем, что Мурманская область находится в сложной климатической зоне. С одной стороны – это территория Крайнего Севера, с другой стороны – близость к морю и постоянные циклоны. Поэтому надежность электросетевой инфраструктуры региона на нашем особом контроле. В 2022 году направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 миллионов рублей», — пояснил Артем Пидник.