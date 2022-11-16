Предварительные оценки НАТО: в Польше упала ракета ПВО Украины

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, что альянс не видит признаков того, что Россия планирует нападение на него.

Также он добавил, что, согласно предварительным оценкам НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, но в этом “нет вины Киева”. Страны НАТО будут сохранять спокойствие и поддерживать контакты по инциденту в Польше, добавил Столтенберг.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.