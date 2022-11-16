Шольца раскритиковали в Twitter за высказывание о Путине

Шольца раскритиковали в соцсети за высказывание о Путине Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике в соцсети Twitter в связи со своей публикацией о том, что у Владимира Путина якобы "почти не осталось союзников".

Шольц сказал, что «президент России Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это главный итог успешного саммита G20 в Бали. Совершенно недопустимо, чтобы он продолжал конфликт на Украине без изменений и с помощью авиаударов».

MUebereck предположил, что «когда Си Цзиньпин увидит это, он снова оскорбится, потому что постколониальный Запад все еще не воспринимает Китай как возрождающуюся глобальную мировую державу».

Пользователь onelastread подчеркнул, что «в мире полно стран. Ваша гордыня представляет опасность для всех нас2.

ThorstenHild усомнился в разумности политики изоляции страны и задал канцлеру вопрос, «с чего вы взяли, что Россия практически одинока и не имеет сильных союзников? А как же Китай и Индия? Самым важным результатом была бы деэскалация».

247Neto подвел некоторый итог в дискуссии, высказав мнение, что «судя по тому, как идут дела, «международное сообщество» будет все больше и больше изолироваться от реального мира. Это выгодно для американских миллиардеров».