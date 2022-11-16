В КГБ Белоруссии заявили о готовящейся интервенции со стороны Польши и Прибалтики Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Сергей Теребов заявил, что со стороны Польши, Прибалтики и Украины нарастает "угроза интервенции". Он считает, что белорусская оппозиция, которая уехала из страны в 2020 году прорабатывает сценарий "силового изменения конституционного строя".

"Общественно-политическая обстановка в Беларуси в настоящее время стабильная. В стране обеспечены порядок и безопасность. Но сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины", - сказал Теребов на встрече с трудовыми коллективами Бобруйска, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, белорусская оппозиция не видит мирного пути "так называемых перемен" в связи с чем разрабатывает сценарий "силового изменения конституционного строя". Единственная цель, утверждает Теребов, лишить действующую власть легитимности.

Сергей Теребов также утверждает, что зимой 2023 года "беглые намерены начать раскачку студенческой и преподавательской среды путем вбросов информации о необоснованном поднятии стоимости обучения, низком уровне образования и так далее".

Напомним, в начале октября 2022 года Белоруссия и Россия начали развертывание региональной группировки войск Союзного государства. Об этом лидеры стран договорились на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.