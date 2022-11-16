Захарова прокомментировала призыв Зеленского к НАТО о необходимости "начать действовать" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальны представитель МИД России Мария Захарова 16 ноября прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО. Недавно политик потребовал от Североатлантического альянса "начать действовать".

- Пару часов назад из киевского бункера прозвучало обращение Зеленского к НАТО с требованием "начать действовать". Зеленскому нужно ещё больше крови, - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя слова генсека НАТО Йенс Столтенберг.

Накануне он заявлял, что "нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО".

До этого Столтенберг сообщал, что НАТО не видит признаков того, что Россия планирует нападение на альянс. Также он добавил, что, согласно предварительным оценкам НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, но в этом "нет вины Киева". Что касается позиции стран НАТО, то они намерены сохранять спокойствие.