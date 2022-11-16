Пропавшую без вести замглавы Херсонской области Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении

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Сотрудники МВД задержали заместитель главы правительства Херсонской области по цифровизации и соцполитике Екатерину Губареву.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, это связано с делом об экономическом преступлении.

- Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, сейчас с женщиной проводятся необходимые следственные действия, - сообщил источник.

При этом отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Губаревой.

Днем ранее Павел Губарев сообщил о пропаже своей супруги - заместителя главы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой. Мужчина заверил, что она не выходит на связь, а последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе.

Напомним, Екатерина Губарева стала замгубернатора Херсонской области в июне 2022 года. До этого времени женщина была первым министром иностранных дел в ДНР.