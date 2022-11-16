В НАТО заявили о готовности снабдить Польшу дополнительными ПВО в случае необходимости Фото: REUTERS

Во время экстренного заседания Совета НАТО по инциденту с падением ракет в Польше генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзные силы готовы поставить в Польшу дополнительные системы ПВО, которые рассчитаны и на сухопутное размещение и на морское. По итогам заседания на уровне послов было также решено сделать приоритетными поставки новых ПВО Украине.

"Сейчас НАТО считает свои первым приоритетом обеспечить поставку дополнительных систем ПВО Украине", - заявил он, подчеркнув, что альянс в любой момент готов перебросить силы ПВО в Польшу "в том числе морского и воздушного базирования".

В то же время он подчеркнул, что у НАТО "нет никаких оснований считать, Россия "планирует агрессивные действия против территории альянса".

"Мы все также согласны, что Россия несет ответственность, так как она ответственная за конфликт, который привел к этой ситуации", - сказал Столтенберг.

Сегодня, 16 ноября 2022 года, президент Польши Анджей Дуда заявил высокую вероятность того, что упавшая в днем ранее, 15 ноября, в республике ракета принадлежала системе противоракетной обороны (ПВО) Украины, а также отсутствие доказательств того, что упавшая ракета была выпущена российскими военными.

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