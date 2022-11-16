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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 13:26

В Приморье на иностранца завели уголовное дело из-за смертельного ДТП

Житель КНР не уступил дорогу мотоциклисту, есть погибшие
Источник:kp.ru
Иностранца приговорили к трем годам условно

Иностранца приговорили к трем годам условно

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Гражданин КНР оказался замешан в смертельном ДТП в Дальнегорске. Он не уступил дорогу мотоциклисту, из-за чего погиб и водитель, и пассажир. На иностранца уже завели уголовное дело. Об этом рассказал портал vostokmedia.com.

В уголовном деле есть несколько смягчающих обстоятельств. Во-первых, гражданин КНР возместил ущерб и моральный вред деньгами. Во-вторых, именно мотоциклист превысил допустимую скорость на участке дороги. Этот факт привел к более жесткому столкновению и его последствиям.

Суд признал иностранца виновным в преступлении по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также наложили запрет на 1,5 года на занятие деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами.

Приговор пока не вступил в законную силу из-за обжалования стороной обвинения.