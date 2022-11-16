Арбитраж постановил, что финская компания Gasum не обязана платить "Газпрому" за газ в рублях Фото: REUTERS

Арбитражный суд в Стокгольме постановил, что финская компания Gasum не обязана платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом". Однако, по решению суда, компаниям необходимо продолжить переговоры, говорится в пресс-релизе Gasum.

- Арбитражный суд 14 ноября вынес решение ... Gasum не обязана платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты....суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры... Поставки российского газа в соответствии с договором пока не будут продолжены, - отмечается в заявлении.

Напомним, российская компания "Газпром Экспорт" подтвердила приостановку поставок газа в Финляндию с 21 мая 2022 в связи с тем, что финская Gasum не оплатила поставки голубого топлива в апреле.

А до этого Gasum сообщала, что намерена инициировать арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа, а также о том, что не будет осуществлять платежи в рублях и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром Экспортом".