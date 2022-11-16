Движение автомобилей на Крымском мосту восстановлено Фото: REUTERS

Минтранс России сообщил в своем телеграм-канале, что движение на Крымском мосту после ремонтно-восстановительных работ возобновилось в 15:00 по Москве 16 ноября 2022 года.

"Сегодня в 15:00 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

Вчера сообщалось, что на Крымском мосту приостанавливается движение автомобильного транспорта 16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 по Москве. Ограничения связаны были с ремонтными работами. Минтранс призывал граждан следить за обновлением информации и строить планы по движению согласно изменениям.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин поделился с сайтом KP.RU деталями процесса восстановительных работ. Ремонт начали проводить почти сразу же после инцидента 8 октября 2022 года. А 8 и 12 ноября уже произвели надвижку двух пострадавших пролетов. Каждый из них весит по 300 тонн.